Установите соответствие между формулой,задаюшей функцию,и описание графика данн??й функции
Математика
Установите соответствие между формулой,задаюшей функцию,и описание графика данн??й функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-2 Б-3 В-4 Г-1 .........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай пословицы. Определи, о чем они. Напиши тему каждой пословицы. Используй а??тонимы в названии темы.
Қазақ тiлi
Қырық екі тілі бар, Тық-тық еткен үні бар. Оның жазған сөздерін Оқыған жан ұғынар. Жұмбақтың жауабын тез арада айтыңыздаршы,өтінем. Ра...
Английский язык