"қарамен жазылған сөздерді тасымалдаңдар" перевод плииизз
Қазақ тiлi
"қарамен жазылған сөздерді тасымалдаңдар" перевод плииизз
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Гость:
Перевезите предложение как написано чёрным...
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