Миндалевидные глаза и значки обрамленные золотой дугой носили тяжелый, ленивый в??гляд в себе. Нужна ли запятая перед носили?

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Миндалевидные глаза и значки обрамленные золотой дугой носили тяжелый, ленивый в??гляд в себе. Нужна ли запятая перед носили?

Автор: Гость