Помогите составить слово с суфексом ят и окончанием а
Русский язык
Помогите составить слово с суфексом ят и окончанием а
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Гость:
Утята , ,.................
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