В школьной столовой столы расположены в 5 рядов в каждом ряду неизвестно столов Возле каждого стола по 4 стула Сколько стульев в школьной столовой найдите значение выражения при ? равно 6
Математика
В школьной столовой столы расположены в 5 рядов в каждом ряду неизвестно столов Возле каждого стола по 4 стула Сколько стульев в школьной столовой найдите значение выражения при ? равно 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х количество столов в каждом ряду. Находим количество столов в 5-ти рядах: 5х Находим количество стульев в 5-ти рядах: 5х*4=20х Находим значение выражения 20х при х=6: 20*6=120 Ответ: 120 стульев
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