В школьной столовой столы расположены в 5 рядов в каждом ряду неизвестно столов Возле каждого стола по 4 стула Сколько стульев в школьной столовой найдите значение выражения при ? равно 6

Математика

В школьной столовой столы расположены в 5 рядов в каждом ряду неизвестно столов Возле каждого стола по 4 стула Сколько стульев в школьной столовой найдите значение выражения при ? равно 6

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