Подберите к каждому слову в качестве проверочного слова глагол.Проверочные слова запишите ,вставляя пропущенные буквы. ошибка - --------------- сказка - ---------------- отгадка - --------------- переписка - ----------- ца...
Русский язык
Подберите к каждому слову в качестве проверочного слова глагол.Проверочные слова запишите ,вставляя пропущенные буквы. ошибка - --------------- сказка - ---------------- отгадка - --------------- переписка - ----------- цара..ки - --------------- пова..ки - ---------------- подсказка - -------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОшиБаться-ошибка. сказка - сказывать. отгадка-отгадывать. переписка- переписывать царапки-царапать повадки-повадить подсказка-подсказывать
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