Что означает сокращение N,V, ADJ,ADV
Английский язык
Что означает сокращение N,V, ADJ,ADV
Ответ(ы) на вопрос:
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N-существительное v-глагол adj-прилагательное
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