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Что означает выражение : давление равно 59Па
Физика
Что означает выражение : давление равно 59Па
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=59Па давление=59 Паскалей
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