Аэродрома одновременно поднялись два вертолёта которые полетели в противоположных направлениях Один из них летел со скоростью 240 километров. Час а другой 18 километров час на каком расстоянии друг от друга будут вертолёты чере...

Математика
Аэродрома одновременно поднялись два вертолёта которые полетели в противоположных направлениях Один из них летел со скоростью 240 километров. Час а другой 18 километров час на каком расстоянии друг от друга будут вертолёты через 3 часа?
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Гость:
1)240+18=258 2)258*3=774
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