Подберите подходящие слова по вопросам и запишите предложения

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например: На улице стояла прикрасноя погода. Петя с Васей решили погулять, но ндвигалась туча. Пойдут ли мальчишки домой или будут весело резвиться прыгая по лужам? Понятно?
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