Прошу ребята прошуууууууууууу Срочно прошу ребята помогите прошууу. Исправьте ошибку в предложении. Самым собой гордиться-ничему не научиться

Русский язык

Прошу ребята прошуууууууууууу Срочно прошу ребята помогите прошууу. Исправьте ошибку в предложении. Самым собой гордиться-ничему не научиться

Автор: Гость