Прошу ребята прошуууууууууууу Срочно прошу ребята помогите прошууу. Исправьте ошибку в предложении. Самым собой гордиться-ничему не научиться

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Прошу ребята прошуууууууууууу Срочно прошу ребята помогите прошууу. Исправьте ошибку в предложении. Самым собой гордиться-ничему не научиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом предложении нет ошибки !
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