Найти ошибку в словосочетании домашняя тапка,прозрасная тюль ,лакированная туфля ,любимая мозоль
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Найти ошибку в словосочетании домашняя тапка,прозрасная тюль ,лакированная туфля ,любимая мозоль
Ответ(ы) на вопрос:
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домашние тапки, прозрачный тюль ,лакированная туфля
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