Что означают данные фразеологизмы? Отметь правильный ответ. Биться как рыба об ??ед Настойчивые, но напрасные усилияМолчать, не желать говоритьПропасть, бесследно исчезнуть Плыть по течению Подчиняться влиянию обстоятельств...
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Что означают данные фразеологизмы? Отметь правильный ответ. Биться как рыба об ??ед Настойчивые, но напрасные усилияМолчать, не желать говоритьПропасть, бесследно исчезнуть Плыть по течению Подчиняться влиянию обстоятельств, ходу событийВоспользоваться случаемЗаставлять нервничать Зарубить на носу Пожертвовать жизньюДействовать безрассудноХорошо запомнить
Ответ(ы) на вопрос:
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Биться как рыба об лед Настойчивые, но напрасные усилия. Плыть по течению Подчиняться влиянию обстоятельств, ходу событий. Зарубить на носу Хорошо запомнить
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