Что означают данные фразеологизмы? Отметь правильный ответ. Биться как рыба об ??ед Настойчивые, но напрасные усилияМолчать, не желать говоритьПропасть, бесследно исчезнуть Плыть по течению Подчиняться влиянию обстоятельств...

Русский язык

Что означают данные фразеологизмы? Отметь правильный ответ. Биться как рыба об ??ед Настойчивые, но напрасные усилияМолчать, не желать говоритьПропасть, бесследно исчезнуть Плыть по течению Подчиняться влиянию обстоятельств, ходу событийВоспользоваться случаемЗаставлять нервничать Зарубить на носу Пожертвовать жизньюДействовать безрассудноХорошо запомнить

Автор: Гость