Что писал гаршин стихи ...
Литература
Что писал гаршин стихи ...
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"На первой выставке картин Верещагина..." "Нет, не дана мне власть над вами..." "Пятнадцать лет тому назад Россия..." "Когда науки трудный путь пройдется..." "Прекрасная пальма высокой вершиной..." "Друзья, мы собрались перед разлукой..." 28 сентября 1883 г. (Остановилась кровь поэта...) Свеча (Свеча погасла, и фитиль дымящий ...") Стихотворения в прозе "Она была милая девушка..." "Юноша спросил у святого мудреца..." "Когда он коснулся струн смычком..."
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