Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей

История
Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей
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Гость:
Резкое увеличение обьема мозга
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