Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей

История

Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей

Автор: Гость