Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей
История
Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резкое увеличение обьема мозга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ответьте на вопрос: Есть ли будущее у Митрофанушки из комедии "Недоросль"?
Қазақ тiлi