Что побудило европейцев отправиться на поиски новых земель в конце 15 века

Математика
Что побудило европейцев отправиться на поиски новых земель в конце 15 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Что из перемен в материальной культуре и повседневной жизни Западной Европы вы считайте важным не только для современников но и для последующих эпох? 3.Как вы поняли что такое капитализм почему он зародился в европе? почему в одних европейских странах капиталистические оношения развалились быстрее а в других медленее? приведите примеры этих стран. 4.Что такое политика протекционизма? ззачем она проводилась? в каких европейских странах? 5.Какие новые социальные группы появились в Европе в результате рождения капитализма? дайте им краткую характеристику 6.Что такое реформация Назовите Причины реформации в чем главные отличия протестантского вероучения от католического Какие течения в протестантизме вы знайте
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