4 пожалуйста как можно быстрее !!!

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Списываешь уравнение реакции 240 кг= 240000 г n= m:M M(FeS2)= 120 г/моль n(FeS2)= 240000: 120= 2000 моль пропорция 2000 моль х моль _________= ________ 4 моль 8 моль х= 2000×8÷ 4= 4000 моль n(SO2) = 4000 моль m( SO2)= M×n M(SO2)= 64 г/моль m(SO2)= 64 ×4000= 256000 г= 256 кг Ответ количество вещества оксида серы (II)= 4000 моль и масса оксида серы два равна 256 кг