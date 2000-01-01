4 пожалуйста как можно быстрее !!!

Химия
4 пожалуйста как можно быстрее !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Списываешь уравнение реакции  240 кг= 240000 г n= m:M M(FeS2)= 120 г/моль  n(FeS2)= 240000: 120= 2000 моль пропорция  2000 моль      х моль _________= ________ 4 моль             8 моль        х= 2000×8÷ 4= 4000 моль  n(SO2) = 4000 моль m( SO2)= M×n M(SO2)= 64 г/моль m(SO2)= 64 ×4000= 256000 г= 256 кг Ответ количество вещества оксида серы (II)= 4000 моль и масса оксида серы два равна 256 кг
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