Что означает в переводе с греческого Пётр и Фервония
Литература
Что означает в переводе с греческого Пётр и Фервония
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От греческого имени Φεβρωνία (Феврония)Значение) - "ясный, светлый, лучезарный" либо от лат. faber - "ремесленник".
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