Решите, пожалуйста, систему иррациональных уравнений: √2x-3y+2=3 и 3x+2y-5=2

Алгебра
Решите, пожалуйста, систему иррациональных уравнений: √2x-3y+2=3 и 3x+2y-5=2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) вот это первое наверное так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста кто понимает the special effects in the lord of the rings were spectacular , but
Ответить
Другие предметы
Растет ли в тундре карликовая ива
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста очень надо У кастрюлі було молоко пес відпив 1/5 усього молока , а кіт 1/3решти , після чого в кастрюлі залишилось 1,2 молока
Ответить
Қазақ тiлi
5 клас 122 упражнение по қазақ тілі
Ответить
История
Яка подія відбулася у 882 році:а)похід на Константенопіль ;б)смерть Ігоря;в)прихід д?? влади династії рюриковичів? помагите пожалуйста.
Ответить