Решите, пожалуйста, систему иррациональных уравнений: √2x-3y+2=3 и 3x+2y-5=2
Алгебра
Решите, пожалуйста, систему иррациональных уравнений: √2x-3y+2=3 и 3x+2y-5=2
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Гость:
1) вот это первое наверное так
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