Яка подія відбулася у 882 році:а)похід на Константенопіль ;б)смерть Ігоря;в)прихід д?? влади династії рюриковичів? помагите пожалуйста.
История
Яка подія відбулася у 882 році:а)похід на Константенопіль ;б)смерть Ігоря;в)прихід д?? влади династії рюриковичів? помагите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)прихід до влади династії рюриковичів
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