Яка подія відбулася у 882 році:а)похід на Константенопіль ;б)смерть Ігоря;в)прихід д?? влади династії рюриковичів? помагите пожалуйста.

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Яка подія відбулася у 882 році:а)похід на Константенопіль ;б)смерть Ігоря;в)прихід д?? влади династії рюриковичів? помагите пожалуйста.

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