У Кати было одно яблоко ,ей принесли ей принесли ещё одно яблоко .Сколько яблок стало?
Математика
У Кати было одно яблоко ,ей принесли ей принесли ещё одно яблоко .Сколько яблок стало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+1=2 ............. ответ:2 яблока
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