Как была организована армия в Нововавилонском царстве

История
Как была организована армия в Нововавилонском царстве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была самая сильная армия ,у них было самое мошное оружие.и у них было много солдат
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