Укажіть рік і місце написання шевченкового заповіту.......будьласка.

Українська література
Укажіть рік і місце написання шевченкового заповіту.......будьласка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свій знаменитий «Заповіт» Тарас Шевченко написав 25 грудня 1845 р. в м. Переяславі під час важкої хвороби.
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