1)My aunt has got ... old photos. 2)How ... time do you have?
Английский язык
1)My aunt has got ... old photos. 2)How ... time do you have?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) My aunt has got many old photos. 2) How much time do you have?
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