Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. МячПрограммистГостьКреативныйПряжа ХакерВолкПользаСнегЛогистика ПальмаБрендПуляКальцийВосторг

Русский язык

Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. МячПрограммистГостьКреативныйПряжа ХакерВолкПользаСнегЛогистика ПальмаБрендПуляКальцийВосторг

Автор: Гость