Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. МячПрограммистГостьКреативныйПряжа ХакерВолкПользаСнегЛогистика ПальмаБрендПуляКальцийВосторг
Русский язык
Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. МячПрограммистГостьКреативныйПряжа ХакерВолкПользаСнегЛогистика ПальмаБрендПуляКальцийВосторг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хакер,Бренд. Эти слова появились сравнительно недавно.
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