Ребят помогите. Нужно написать сочинение на тему "Вредная привычка" и объянить почему она. Зарание спасибо.
Обществознание
Ребят помогите. Нужно написать сочинение на тему "Вредная привычка" и объянить почему она. Зарание спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя вредная привычка-это не мыть руки когда я прихожу с какого либо мероприятия или когда покушаю.Каждый день я пытаюсь все чаще и чаще забывать эту привычку,поэтому стал чаще мыть руки,но результат уже появился только спустя неделю т.к. всегда забывал мыть после чего-то грязного или когда покушал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5 карандашей стоят на 5 руб. дешевле чем 3 ручки и 2 карандаша на сколько рублей кара??даш дешевле ручки
Математика