Ребят помогите. Нужно написать сочинение на тему "Вредная привычка" и объянить почему она. Зарание спасибо.

Гость: Гость:

Моя вредная привычка-это не мыть руки когда я прихожу с какого либо мероприятия или когда покушаю.Каждый день я пытаюсь все чаще и чаще забывать эту привычку,поэтому стал чаще мыть руки,но результат уже появился только спустя неделю т.к. всегда забывал мыть после чего-то грязного или когда покушал.