Ребят помогите. Нужно написать сочинение на тему "Вредная привычка" и объянить почему она. Зарание спасибо.

Обществознание
Ребят помогите. Нужно написать сочинение на тему "Вредная привычка" и объянить почему она. Зарание спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя вредная привычка-это не мыть руки когда я прихожу с какого либо мероприятия или когда покушаю.Каждый день я пытаюсь все чаще и чаще забывать эту привычку,поэтому стал чаще мыть руки,но результат уже появился только спустя неделю т.к. всегда забывал мыть после чего-то грязного или когда покушал.
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