5 карандашей стоят на 5 руб. дешевле чем 3 ручки и 2 карандаша на сколько рублей кара??даш дешевле ручки

Математика
5 карандашей стоят на 5 руб. дешевле чем 3 ручки и 2 карандаша на сколько рублей кара??даш дешевле ручки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 2 руб :3- (5 :5) вот так
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