5 карандашей стоят на 5 руб. дешевле чем 3 ручки и 2 карандаша на сколько рублей кара??даш дешевле ручки

Математика

5 карандашей стоят на 5 руб. дешевле чем 3 ручки и 2 карандаша на сколько рублей кара??даш дешевле ручки

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