5 карандашей стоят на 5 руб. дешевле чем 3 ручки и 2 карандаша на сколько рублей кара??даш дешевле ручки
Математика
5 карандашей стоят на 5 руб. дешевле чем 3 ручки и 2 карандаша на сколько рублей кара??даш дешевле ручки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 2 руб :3- (5 :5) вот так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Английский язык
Paraphrase these sentences so as to use Participle II in the function of attribute. 1. She was exhausted. She sank into the armchair. 2. A tree...