Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина если при полном сгорании 25 кг керосина выделяеться 1700кДж теплоты

Физика
Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина если при полном сгорании 25 кг керосина выделяеться 1700кДж теплоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из формулы для количества теплоты при сгорании топлива Q=q*m найдём q=Q/m= 1700000 Дж/ 25 кг= 68000 Дж/кг.  Ответ: q= 68000 Дж/кг.
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