Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина если при полном сгорании 25 кг керосина выделяеться 1700кДж теплоты

Физика

Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина если при полном сгорании 25 кг керосина выделяеться 1700кДж теплоты

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