Составе из этих слов предложения 1often\do \play\soccer?\How\you 2 sometimes\Pam\Saturdays.\goes\cinema\to/on//the 3 go/I /to/usually/once/park/the/week./a 4 he/wash/dishes/Does/sometimes?/the
Английский язык
Составе из этих слов предложения 1often\do \play\soccer?\How\you 2 sometimes\Pam\Saturdays.\goes\cinema\to/on//the 3 go/I /to/usually/once/park/the/week./a 4 he/wash/dishes/Does/sometimes?/the
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) How often do you play soccer? 2) Sometimes Pam go to the cinema on saturdays 3) I usually go to the park once a week 4) Does he washes the dishes?
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