Стали долго 100 литровую емкость наполнили водой во время полива на каждую грядку были по 23 литра воды
Математика
Стали долго 100 литровую емкость наполнили водой во время полива на каждую грядку были по 23 литра воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-8=92 (л)-вылили 2) 92:23=4 (г.)-полили ................................... Полили 4 грядки. На это израсходовали 23*4=92 литра воды. Осталось 8 литров. что нужно ?
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