Стали долго 100 литровую емкость наполнили водой во время полива на каждую грядку были по 23 литра воды

Математика
Стали долго 100 литровую емкость наполнили водой во время полива на каждую грядку были по 23 литра воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-8=92 (л)-вылили 2) 92:23=4 (г.)-полили ................................... Полили 4 грядки. На это израсходовали 23*4=92 литра воды. Осталось 8 литров.  что нужно ?
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