Кто автор повести о петре и фервонии мкромских
Литература
Кто автор повести о петре и фервонии мкромских
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создателем этой повести является Ермолай-Еразм, современник Ивана Грозного
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