Приведите пару примеров для сочинения на тему Если вчерашний друг стал врагом: зн??чит он никогда другом и не был

Гость: Гость:

Если твой друг работал с тобой, но у вас был конкурент с которым вы воевали, а друг перешел на его сторону. Если спокойно дружили, но в школе по какой-то причине ты стал или стала изгоем и в тебя просто бросаются гадостями и издеваются, а друг или подруга перешел на ихнюю сторону и стал как они без капли сожалегия