Приведите пару примеров для сочинения на тему Если вчерашний друг стал врагом: зн??чит он никогда другом и не был
Литература
Приведите пару примеров для сочинения на тему Если вчерашний друг стал врагом: зн??чит он никогда другом и не был
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если твой друг работал с тобой, но у вас был конкурент с которым вы воевали, а друг перешел на его сторону. Если спокойно дружили, но в школе по какой-то причине ты стал или стала изгоем и в тебя просто бросаются гадостями и издеваются, а друг или подруга перешел на ихнюю сторону и стал как они без капли сожалегия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Алгебра
Решите уровнения: 1)5х+7=4х-6 2)6-8х=2х+10 3)4х-12=6х-6 4)5(х-2)=14 5)-4(3+х)=9 6)3(2-5х)=8х 7)5(8+2х)=10-4х 8)2(4х-)=4(х+5) 9)-8...