Растет ли в тундре карликовая ива

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Растет ли в тундре карликовая ива
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, растет) Её кушают)
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