5 клас 122 упражнение по қазақ тілі
Қазақ тiлi
5 клас 122 упражнение по қазақ тілі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алыс-ит олген жер;жакын созшен-шешен;шешен емес жуас-мейиримди;катал кир-уйге кир;шык жас-коздин жасы;кари
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