Сделайте вывод по каким признакам живые организмы можно отличить от предметов не??ивой природы
Биология
Сделайте вывод по каким признакам живые организмы можно отличить от предметов не??ивой природы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живые: 1.Дышат,2 Питаются,3. Двигаются,4. Растут, 5. Разможаются.
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