Из стихотворений Пушкина или Лермонтова выпишите Сложноподчиненные предложения с однородным подчинением

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Из стихотворений Пушкина или Лермонтова выпишите Сложноподчиненные предложения с однородным подчинением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печален я: со мною друга нет, (С кем долгую запил бы я разлуку), (Кому бы мог пожать от сердца руку И пожелать веселых много лет) . (Куда бы нас ни бросила судьбина), (И счастие куда б ни повело), Всё те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село. Ты видел деву на скале В одежде белой над волнами, (Когда, бушуя в бурной мгле, Играло море с берегами), (Когда луч молний озарял Ее всечасно блеском алым) (И ветер бился и летал С ее летучим покрывалом_? И горе, горе племенам, (Где дремлет он неосторожно), (Где иль народу, иль царям Законом властвовать возможно)!
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