Расстояние от города до села Черемушки 147км В 15 часов из города в село выехал мотоциклист со скоростью 45км в час через 2ч из села в город выехал велосипедист со скоростью 12км ч в котором часу они встретились

Математика

Расстояние от города до села Черемушки 147км В 15 часов из города в село выехал мотоциклист со скоростью 45км в час через 2ч из села в город выехал велосипедист со скоростью 12км ч в котором часу они встретились

Автор: Гость