Расстояние от города до села Черемушки 147км В 15 часов из города в село выехал мотоциклист со скоростью 45км в час через 2ч из села в город выехал велосипедист со скоростью 12км ч в котором часу они встретились
Математика
Расстояние от города до села Черемушки 147км В 15 часов из города в село выехал мотоциклист со скоростью 45км в час через 2ч из села в город выехал велосипедист со скоростью 12км ч в котором часу они встретились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-время мотоциклиста х+2-время велосипедиста 15(х+2)+70х=115 15х+30+70х=115 85х=85 х=85:85=1 час ехал мотоцикл 1+2=3 ехал велосипед
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