Что появилось раньше яицо или курица

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Что появилось раньше яицо или курица
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Ответ(ы):
Гость:
Ещё не понятно что появилось яйцо или курица.
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