Что покажет вольтметр,подключенный ко вторичной обмотке трансформатора,если к первичной обмотке подключить источник постоянного напряжения U1=220v,а коэфицент трансформации Ктр=10
Физика
Что покажет вольтметр,подключенный ко вторичной обмотке трансформатора,если к первичной обмотке подключить источник постоянного напряжения U1=220v,а коэфицент трансформации Ктр=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n = 10 (коэффициент трансформации ) U1 = 220 В U2 = ? Решение: n = U1/U2; U2 = U1/n U2= 220В / 10 = 22 В
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