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Что правит миром -разум или чувства ?
Литература
Что правит миром -разум или чувства ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разум конечно. .............
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