Что представляет собой оползень?
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Что представляет собой оползень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это природное явление (а точнее геологическое), когда с гор, вершин, крутых оврагов, крутых берегов морей и рек под собственной массой сползает смесь горных пород, льда и рыхлого грунта
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