Что препятствовало развитию внешней торговли России в XVII в.?

История
Что препятствовало развитию внешней торговли России в XVII в.?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Отсутствие выхода к Балтийскому морю; 2) Отсутствие флота; 3) Удаленность от основных мировых торговых каналов; 4) Отсталость производства (использования крепостного труда). 
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