Что препятствовало развитию внешней торговли России в XVII в.?
История
Что препятствовало развитию внешней торговли России в XVII в.?
Ответ(ы):
Гость:
1) Отсутствие выхода к Балтийскому морю; 2) Отсутствие флота; 3) Удаленность от основных мировых торговых каналов; 4) Отсталость производства (использования крепостного труда).
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