Что происходит с органическими веществами при сжигании растений
Биология
Что происходит с органическими веществами при сжигании растений
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Гость:
Они составляют органическую часть растения, которая при сжигании сгорает и улетучивается
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