Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР

История
Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голод,суициды,и болезни
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