Что произойдет , если кукушка подбросит свое яйцо в гнездо , где уже вылупились птенцы. Может ли такое быть?

Окружающий мир

Что произойдет , если кукушка подбросит свое яйцо в гнездо , где уже вылупились птенцы. Может ли такое быть?

Автор: Гость