Что произойдет , если кукушка подбросит свое яйцо в гнездо , где уже вылупились птенцы. Может ли такое быть?
Окружающий мир
Что произойдет , если кукушка подбросит свое яйцо в гнездо , где уже вылупились птенцы. Может ли такое быть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он будет развиваться хорошо, даже опережая других птенцов.
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