Что произойдет если слить раствор сульфата железа 3 и суульфида натрия

Химия
Что произойдет если слить раствор сульфата железа 3 и суульфида натрия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одновременно с реакцией обмена пойдет гидролиз Fe2(SO4)3 + 3Na2S + 6H2O = 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 + 3H2S
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой вид сельскохозяйственной деятельности характерен для австралии а) выращи??ание бананов б) выращивания картофеля в) разведение овец г)...
Ответить
Алгебра
Помогите) Заранее спасибо)
Ответить
Химия
Zn+SO3=? Zn+Na20=? Zn+Fe(NO3)2=?
Ответить
Английский язык
Вставьте глагол to be в Present Simple. 1. What ... your name? - My name ... Shirley Frank. 2. What ... your address? - My address ... 175 Grand ...
Ответить
Английский язык
Возьмите красную ручку и исправьте ошибки. Подчеркнутое слово оставьте без измен??ний. 1. Shall we learn poem second by heart? 2. The room 11 i...
Ответить