Что произойдет если слить раствор сульфата железа 3 и суульфида натрия
Химия
Что произойдет если слить раствор сульфата железа 3 и суульфида натрия
Ответ(ы):
Гость:
Одновременно с реакцией обмена пойдет гидролиз Fe2(SO4)3 + 3Na2S + 6H2O = 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 + 3H2S
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой вид сельскохозяйственной деятельности характерен для австралии а) выращи??ание бананов б) выращивания картофеля в) разведение овец г)...
Алгебра
Английский язык
Вставьте глагол to be в Present Simple. 1. What ... your name? - My name ... Shirley Frank. 2. What ... your address? - My address ... 175 Grand ...