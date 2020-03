Возьмите красную ручку и исправьте ошибки. Подчеркнутое слово оставьте без измен??ний. 1. Shall we learn poem second by heart? 2. The room 11 is on the first floor. 3. I am in a hurry. Let's do shopping in the evening. 4. -...

Английский язык

Возьмите красную ручку и исправьте ошибки. Подчеркнутое слово оставьте без измен??ний. 1. Shall we learn poem second by heart? 2. The room 11 is on the first floor. 3. I am in a hurry. Let's do shopping in the evening. 4. - Open the window! - I opened the window! 5. I have opened the window YESTERDAY. 6. - Translate rhe song! - But i translated the song. 7. He have opened the floor. 8. They have clean the room. 9. - Will you wash up, please? - But i have wash up. 10. -Can you count the money? - But i have counted them. помогите СРОЧНО!!!

Автор: Гость