Найди и запиши имена существительные мужского рода.Снег сошёл. Запахло прелью. Пр??катился в небе гром.Муравьи под старой елью.Всей семьёю строят дом.

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Найди и запиши имена существительные мужского рода.Снег сошёл. Запахло прелью. Пр??катился в небе гром.Муравьи под старой елью.Всей семьёю строят дом.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)снег 2)небе 3)гром 4)муравьи 5)дом
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