0,75y+2y+5=2,75y+4,1+0,9
Математика
0,75y+2y+5=2,75y+4,1+0,9
Ответ(ы):
Гость:
0,75у+2у+5=2,75у+4,1+0,9 0,75у+2у+5=2,75у+5 2,75у+5=2,75у+5 7,75у=7,75у у=1
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