По музыке: напишите средства музыкальной выразительности: Пример: Темп - быстрый, медленный, умеренный

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По музыке: напишите средства музыкальной выразительности: Пример: Темп - быстрый, медленный, умеренный
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Гость:
Мелодия, гармония, ритм, штрихи, размер, регистр, темп, тембр, фактура
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